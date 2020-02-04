Глава МВФ оцінила здатність економіки Китаю встояти перед коронавірусом

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримує зусилля Китаю в боротьбі зі спалахом коронавірусу нового типу. Про це написала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у своєму Twitter.

Глава МВФ висловила глибокі співчуття усім, хто постраждав від серйозної ситуації, пов'язаної з коронавірусом.

"Ми підтримуємо зусилля Китаю з реагування, включаючи недавні фінансові, валютні та фінансові дії. Ми впевнені, що китайська економіка збереже стійкість", - написала вона.

Відзначимо, згідно з прогнозом міжнародного рейтингового агентства Fitch, спалах коронавірусу з Китаю може обмежити зростання попиту на нафту в разі подальшого поширення. За даними агентства, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, надлишкова пропозиція може стати більш значною, особливо в першому півріччі, що може призвести до короткострокового тиску на ціни на нафту.

Нагадаємо, згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавірусу з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.