Глава МВС Сербії анонсував покарання для демонстрантів, які захопили будівлю держтелерадіо

Протестувальникам пообіцяли "реальні покарання"

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович анонсировал наказания для протестующих, которые принимали участие в захвате здания государственной телерадиокомпании 16 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PTS.

По его словам, ответственность за свои действия понесет каждый из участников протеста, которые в субботу ворвались в здание национального телевидения Сербии PTS.

"Каждый человек, ворвалась в здание RTS, будет наказан. Призываю всех граждан прекратить нарушать закон. Призываю лидеров "Союза за Сербию" прекратить уничтожать имущество и угрожать журналистам", - сказал министр.

Он также напомнил протестующим о "македонский сценарий", поскольку в Македонии за вторжение в правительственные здания нарушителям вынесли сроки до 17 лет заключения.

Напомним, в столице Сербии - Белграде - участники антипрезидентского митинга в пятницу, 16 марта, вторглись в здание гостелерадиокомпании РТС. Демонстранты закидали камнями сотрудников полиции, а после взломали дверь здания сербского гостелевидения, заняв в итоге помещение телерадиокомпании.