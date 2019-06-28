Глава МВС Грузії відмовляється йти у відставку

Глава Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгій Гахарія, відставки якого вимагають протестувальники в Тбілісі, заявив, що не має наміру залишати свій пост до завершення розслідування заворушень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грузинське бюро Report.

За словами Гахарії, поки не буде дана відповідь у частині пропорційного застосування сили, він буде захищати кожного поліцейського.



"Поки не буде поставлена крапка і дана відповідь у частині пропорційності сили, я залишаюся тут і буду захищати кожного поліцейського, яким сьогодні деякі наші громадяни влаштовують народний суд у вигляді "буллінга", що також неприпустимо", - заявив глава МВС Грузії.

Нагадаємо, протести в Грузії почалися 20 червня з-за виступу в парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова. В ніч на 21 червня силовики зробили спробу розгону демонстрацій в результаті чого кілька сотень людей постраждали і були затримані. Після цього спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе оголосив про свою відставку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Грузії відсторонили від посади 10 поліцейських за ймовірну участь в розгоні протестувальників біля парламенту 20-21 червня. Також Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування щодо поведінки правоохоронців.

Крім того, в Грузії призначили нового спікера парламенту після відставки Іраклія Кобахідзе. Грузинський парламент очолив представник партії "Грузинська мрія" Арчіл Талаквадзе.