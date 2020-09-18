ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Естонія вводить загальнодержавне обмеження

Талінн, П'ятниця 18 вересня 2020 09:44
Естонія вводить загальнодержавне обмеження
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Естонії у ніч на 26 вересня почне діяти загальнодержавне обмеження на продаж алкоголю. Воно буде діяти до 24 жовтня.

Про це повідомляє ERR.

Нічна заборона на продаж алкоголю діятиме з 00:00 до 10 ранку в усіх місцях, де алкоголь продається для вживання на місці, наприклад, в барах, нічних клубах, ресторанах, театральних буфетах і готелях.

"В Естонії відбулося стрибкоподібне зростання випадків зараження COVID-19, і тому нове запровадження загальнодержавного обмеження є необхідним і обгрунтованим", - заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про посилення карантину в країні з наступного тижня.

Також раніше через збільшення кількості заражень коронавірусом в Австрії ввели масковий режим в магазинах і школах.

Крім цього, з 22 липня в Австрії ввели масковий режим громадських місцях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус Эстонияограничение
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся