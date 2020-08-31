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Глава МВС Білорусі обіцяє покарати всіх нападників на силовиків

Білорусь, Понеділок 31 серпня 2020 22:28
Глава МВС Білорусі обіцяє покарати всіх нападників на силовиків
Фото: силовики в Білорусі twitter.com)
Автор: Максим Зайченко

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв заявив, що всі, хто нападав на співробітників правоохоронних органів країни на протестах, понесуть покарання. При цьому демонстрантів, які знімали на телефон, не будуть чіпати.

Про це глава МВС повідомив в інтерв'ю телеканалу RT.

"Всі, хто підняв руку на співробітника міліції, всі, хто до цього причетний, і тому буде об'єктивне підтвердження на відео, - дадуть відповідь всі", - сказав Караєв.

Він додав, що тих, хто "просто з цікавості" знімав не телефон, чіпати не будуть. За його словами, міліціонери в Білорусі - "не кровожерливі люди".

Нагадаємо, у Білорусі вчора затримали понад 170 мітингувальників, які вийшли на протести з вимогою відставки президента Олександра Лукашенка, який раніше визнав авторитарність системи суспільного життя в країні.

Нагадаємо, у Білорусі вже понад 22 дні тривають протести у зв'язку з президентськими виборами, які пройшли 9 серпня; за офіційними результатами ЦВК, перемогу на них отримав Олександр Лукашенко, при цьому опозиція повідомляла про масштабні фальсифікації.

У ході протестів постраждали сотні людей і тисячі були затримані.

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