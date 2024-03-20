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Глава МОК пожаловался на "крайне агрессивную" реакцию россиян после ограничений на Олимпиаде

Фото: Томас Бах, глава МОК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне крайне агрессивно отреагировали на запрет для спортсменов из РФ участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Реакция россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на запрет для российских спортсменов участвовать в церемонии открытия Олимпиады, заявил, что "это разрушает идеи олимпизма". 

При этом политические комментаторы в России начали связывать немецкую национальность Баха и упоминать Холокост в сообщениях в социальных сетях.

Реакция Баха и МОК

"Из России поступает все больше цитат, которые крайне агрессивны и некоторые из них очень личные", - заявил Бах

В свою очередь представитель МОК Марк Адамс сказал, что сегодня из России прозвучало "несколько очень агрессивных заявлений".

"Один комментарий выходит за рамки этого. Связывать главу МОК, его национальность и Холокост - это неприемлемо и достигает нового уровня", - добавил он.

Запрет для россиян

Напомним, вчера, 19 марта, исполнительный совет Международного олимпийского комитета согласовал ряд условий проведения Олимпиады в Париже.

В частности, белорусским и российским спортсменам запретили участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия Олимпиады.

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Российская ФедерацияПарижТомас Бах