Глава МОК пожаловался на "крайне агрессивную" реакцию россиян после ограничений на Олимпиаде

Реакция россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на запрет для российских спортсменов участвовать в церемонии открытия Олимпиады, заявил, что "это разрушает идеи олимпизма".

При этом политические комментаторы в России начали связывать немецкую национальность Баха и упоминать Холокост в сообщениях в социальных сетях.

Реакция Баха и МОК

"Из России поступает все больше цитат, которые крайне агрессивны и некоторые из них очень личные", - заявил Бах

В свою очередь представитель МОК Марк Адамс сказал, что сегодня из России прозвучало "несколько очень агрессивных заявлений".

"Один комментарий выходит за рамки этого. Связывать главу МОК, его национальность и Холокост - это неприемлемо и достигает нового уровня", - добавил он.