Глава МОК отреагировал на предложение Макрона о "режиме тишины" на время Олимпийских игр

Он отметил, что МОК хотел бы, чтобы было перемирие между Украиной и Россией, но "мы должны быть реалистами".

"Олимпийское движение не в состоянии принимать решения о войне или мире. Существует большое непонимание отношений МОК с политикой. В который раз нужно повторить, что мы не политическая организация. Чтобы остаться верными нашим ценностям и выжить, мы должны быть политически нейтральными", - сказал Бах.

"Режим тишины" во время Олимпийских игр

Проведение летней Олимпиады-2024 запланировано на период с 26 июля по 11 августа. Игры XXXIII состоятся в столице Франции в Париже.

Недавно в интервью для украинских СМИ Макрон заявил, что потребует от России прекратить огонь во время проведения Олимпийских игр.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин заранее отверг эту идею.

Во время пресс-конференции по итогам президентских выборов, комментируя предложение Макрона, Путин заявил, что выступает якобы за мирные переговоры, а не за "паузу для перевооружения".

"Знаете, я все время говорил, еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются, а за то, если они действительно серьезно, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года", - заявил диктатор.