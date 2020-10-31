ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Голова МОЗ попросив Раду підтримати штрафи за відсутність маски

Автор: Максим Зайченко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект Кабінету міністрів про посилення відповідальності за відсутність маски. Відповідний законопроект був поданий ще в липні.

Популярні новини

Про це Степанов сказав на брифінгу 31 жовтня.

За його словами, штраф за носіння масок у відповідних закладах, спорудах становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень.

"Цей законопроект ще не розглянутий. Я звернувся на цьому тижні до голови ВР Дмитра Разумкова, звертаюся зараз до народних депутатів нарешті підтримати та проголосувати на наступному пленарному тижні цей законопроект, щоб він вступив в дію. Він нам дуже необхідний на це час, коли у нас таке зростання COVID-19", - заявив Степанов.

Він додав, що даний законопроект у свій час був розроблений Міністерством юстиції, але для МОЗ він дуже важливий.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 8752 нових заражень коронавірусом, що є новим антирекордом захворюваності. При цьому побороли хворобу 3902 особи.

Також РБК-Україна писало, що майже вся територія України потрапила в "помаранчеву" зону карантину. В "зеленій" зоні залишилися тільки дві адміністративні одиниці.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КоронавірусМінстерство охорони здоров'я України