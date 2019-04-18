Генпрокурор США заявив про втручання РФ в американські вибори

Генпрокурор США Вільям Бар заявив, що РФ втручалася в американські вибори 2016 року, але штаб Дональда Трампа не брав участі у цій діяльності. Про це повідомляє прес-служба відомства.

США прийшли до висновку, що жоден американець не був у змові з владою РФ при їх "втручання у вибори 2016 року, говориться в заяві. Білий дім в повній мірі співпрацював з спецпрокурори Мюллером.

Раніше повідомлялося, що Бар 18 квітня планує оприлюднить відредаговану версію звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори президента США в 2016 році. У свою чергу, Дональд Трамп заявив, що не боїться оприлюднення звіту.

Нагадаємо, глава спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключає процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа за підсумками завершення розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у хід американських виборів 2016 року.

23 березня спеціальний прокурор Сполучених Штатів завершив розслідування про втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.