Глава Минцифры рассказал об опасности анонимных Telegram-каналов

Чиновник подчеркивает, что Украине нужно больше внимания уделять медиаграмотности.

"Я надеюсь, что появится министр информационной политики, для которого это будет вопрос номер один, потому что действительно появляется много анонимных Telegram-каналов", - высказал мнение глава Минцифры.

При этом Федоров назвал преимуществом возможность каждого украинца подписываться и отписываться от каналов из-за отсутствия алгоритма, когда пользователю "попадает в ленту разный контент".

В то же время министр обратил внимание и на многие другие вызовы в информационной политике.

"К примеру, меня достаточно беспокоит вопрос, что на Youtube тебе трудно найти наиболее популярные мультфильмы на украинском языке, а контент в основном на русском языке", - высказался он.

Федоров добавил, что на различные многочисленные вызовы люди часто не обращают внимания, однако они влияют на наше окружение, и над ними нужно работать.

"Потому у нас должна появиться мощная информационная политика: что мы будем делать, чтобы противодействовать российской пропаганде, начиная от Telegram-каналов, заканчивая мультфильмами на Youtube", - рассказал министр.