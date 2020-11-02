Очільник Мінрегіону Чернишов вилікувався від коронавірусу

Фото: Олексій Чернишов (facebook.com MinregionUkraine)

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов отримав негативний тест на COVID-19. Сьогодні він вже приступив до виконання своїх обов'язків.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У Мінрегіоні зазначили, що там продовжують дотримуватися профілактичних заходів. Зокрема, там здійснюють щоденний температурний скринінг працівників, забороняють перебувати людям в адміністративних будинках без масок. Крім того, там провітрюють приміщення та роблять вологі прибирання.

Наразі у відомстві повністю скасовані особисті прийоми громадян. Також максимально обмежене коло осіб, які відвідують адміністративні будівлі міністерства.

Нагадаємо, 16 жовтня Чернишов захворів коронавірусом. Тоді повідомлялось, що він пішов на двотижневу самоізоляцію.

Крім того, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів заявив, що заразився коронавірусом.

Також РБК-Україна повідомляло, що 29 жовтня виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко заразився COVID-19.