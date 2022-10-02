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Глава Минобороны Германии в Одессе дважды пряталась в укрытие из-за воздушной тревоги

Фото: министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время своего визита в Одессу дважды пряталась в укрытие из-за объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Ламбрехт прибыла в Украину в субботу, 1 октября. Первая воздушная тревога в Одессе прозвучала в 15:30. Тогда министр проводила встречу с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Они оба были вынуждены спрятаться в укрытии и провели там около 45 минут.

Вторая воздушная тревога раздалась в Одессе в 01:00 в воскресенье. Она застала Ламбрехт в постели, но министр спустилась в бункер гостиницы, где остановилась. Через 20 минут был отбой.

Министр рассказала, что не ожидала услышать сигнал тревоги во время сна. Она сдала свой телефон перед поездкой из соображений безопасности, чтобы ее местонахождение не могли установить. Ламбрехт отметила, что если бы не это, то, вероятно, еще бы не спала и читала что-нибудь в смартфоне.

Стоит отметить, что российские оккупанты часто обстреливают Одессу и область ракетами и дронами-камикадзе. В частности, в ночь на 1 октября враг ударил "Искандерами" по объекту промышленной инфраструктуры.

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ГерманияОдессавоздушная тревога