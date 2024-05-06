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Глава Минобороны Нидерландов рассказала, когда страна начнет передавать Украине F-16

Архивное фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерланды начнут передавать Украине истребители F-16 уже этой осенью. Это произойдет вслед за Данией.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", - сказала она.

По словам министра обороны, сейчас украинские воины проходят обучение в Дании, США и других странах. Уже летом Дания должна будет поставить первые самолеты в Украину, если этому ничего не помешает. 

"И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16. Поэтому после лета и дальше их будут партиями перебрасывать в Украину", - сказал Кайса Оллонгрен.

Поставки Украине F-16 от Нидерландов

Нидерланды решили передать Украине партию истребителей в прошлом году во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

В феврале стало известно, что Нидерланды намерены подготовить для Украины шесть дополнительных истребителей F-16. Всего ВСУ получат 24 борта.

Уже в апреле Оллонгрен сообщила, что первые поставки Украину истребителей F-16 должны начаться уже в этом году.

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