Глава Минобороны Канады объявил о новом пакете помощи Украине

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил, что страна предоставит Украине новый пакет оборонной помощи на общую сумму 25 миллионов канадских долларов (около 19 миллионов долларов США).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Канады.
Сегодня, 11 октября, канадский министр принял участие в 16-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
Участниками мероприятия стали представители около 50 стран, которые обсудили комплексную военную помощь для удовлетворения насущных оборонных потребностей Украины, а также долгосрочных приоритетов.
Как проинформировали в Минобороны Канады, в помощь войдет зимняя одежда и оборудование. В частности:
Отмечается, что такой пакет финансируется за счет транша в размере 500 миллионов долларов на военную помощь Украине, объявленного премьер-министром Джастином Трюдо в июне 2023 года.
Также Блэр заявил, что Канада предоставит следующий новый пакет из инвентаря Канадских вооруженных сил (CAF):
Глава Минобороны Канады также отметил, что на прошлой неделе была доставлена ранее объявленная помощь в виде почти 8 тысяч боеприпасов 155-мм калибра, 10 000 боеприпасов 105-мм артиллерийских снарядов и около 2 миллионов патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм.
"Украинцы доблестно сражаются на передовой против незаконной и неспровоцированной войны России. Сегодняшний пакет комплексной военной помощи обеспечит Украине все необходимое для продолжения борьбы за свободу, территориальную целостность и демократию. Нашим украинским друзьям - поддержка Канады непоколебима", - заявил Блэр.
Напомним, 22 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении долгосрочной помощи Украине на сумму 482,6 млн долларов. Она рассчитана на три года.
Также глава канадского правительства пояснил, что часть денег будет потрачена на строительство 50 бронемашин и 50 санитарных машин.
Добавим, что в рамках этих средств страна поставит больше танков Leopard 2. Это связано с июньским обязательством Оттавы оказать помощь в техническом обслуживании и ремонте в Польше военных танков, переданных союзниками.
Кроме того, Канада направит своих инструкторов и техников для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
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