Глава Минобороны Канады объявил о новом пакете помощи Украине

Сегодня, 11 октября, канадский министр принял участие в 16-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Участниками мероприятия стали представители около 50 стран, которые обсудили комплексную военную помощь для удовлетворения насущных оборонных потребностей Украины, а также долгосрочных приоритетов.

Как проинформировали в Минобороны Канады, в помощь войдет зимняя одежда и оборудование. В частности:

ботинки,

термобелье,

зимние спальные мешки,

военная форма для 2000 женщин-военнослужащих ВСУ, которая будет производиться в Канаде.

Отмечается, что такой пакет финансируется за счет транша в размере 500 миллионов долларов на военную помощь Украине, объявленного премьер-министром Джастином Трюдо в июне 2023 года.

Также Блэр заявил, что Канада предоставит следующий новый пакет из инвентаря Канадских вооруженных сил (CAF):

2000 дополнительных снарядов калибра 155 мм;

дымовые боеприпасы, в том числе 955 выстрелов 155-мм артиллерийских дымовых снарядов и более 2000 выстрелов 81-мм дымовых минометов;

2260 противогазов;

277 авиационных бомб массой 1000 фунтов и взрывателей;

различные типы 76-мм морских боеприпасов.

Глава Минобороны Канады также отметил, что на прошлой неделе была доставлена ранее объявленная помощь в виде почти 8 тысяч боеприпасов 155-мм калибра, 10 000 боеприпасов 105-мм артиллерийских снарядов и около 2 миллионов патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

"Украинцы доблестно сражаются на передовой против незаконной и неспровоцированной войны России. Сегодняшний пакет комплексной военной помощи обеспечит Украине все необходимое для продолжения борьбы за свободу, территориальную целостность и демократию. Нашим украинским друзьям - поддержка Канады непоколебима", - заявил Блэр.

Помощь для Украины от Канады

Напомним, 22 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении долгосрочной помощи Украине на сумму 482,6 млн долларов. Она рассчитана на три года.

Также глава канадского правительства пояснил, что часть денег будет потрачена на строительство 50 бронемашин и 50 санитарных машин.

Добавим, что в рамках этих средств страна поставит больше танков Leopard 2. Это связано с июньским обязательством Оттавы оказать помощь в техническом обслуживании и ремонте в Польше военных танков, переданных союзниками.

Кроме того, Канада направит своих инструкторов и техников для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.