Глава Минобороны Италии объяснил, зачем помогать Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетт во время совместного заседания комитетов по иностранным делам и обороне обеих палат парламента прокомментировал дискуссии о дальнейшей военной помощи Украине.

Он отверг утверждения о том, что поставки вооружений якобы затягивают войну, сравнив поддержку Киева с оказанием медицинской помощи пациенту.

"Многие говорят, что помогать Украине означает продлевать сроки конфликта. Я никогда не слышал в больнице, что переливание крови или лечение означает продлевать болезнь. Конечно, если пациент умрет, освободится койка. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет", - сказал он.

Что заявили о поддержке Украины

Крозетто подчеркнул, что подобный подход недопустим, когда речь идет о международной безопасности и судьбе государства, подвергшегося вооруженной агрессии. По его словам, прекращение помощи нельзя рассматривать как способ урегулирования конфликта.

Министр также напомнил, что Италия уже передала Украине военную помощь в рамках 13 пакетов поддержки.

"Помощь Украине - как лекарство больному", - добавил Крозетто.

Позиция Италии

Заявление главы Минобороны Италии прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в западных странах о дальнейшей поддержке Украины.

Рим сохраняет курс на оказание военной помощи Киеву и продолжает участвовать в международных инициативах по укреплению обороноспособности Украины.

По словам Крозетто, продолжение поддержки Украины остается необходимым условием для того, чтобы страна могла и дальше противостоять российской агрессии.