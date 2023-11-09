Министр обороны Финляндии рассказал, как страна готовится противодействовать угрозам от РФ

Европейским странам необходимо перенять подход Финляндии к национальной безопасности, наращивая свои силы обороны и запасы боеприпасов, чтобы справиться с рисками, исходящими от все более конфронтационной России.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Нужно иметь большую резервистскую армию, которая сможет противостоять такого рода угрозам, потому что сейчас ключевым моментом в европейской политике безопасности является то, что мы больше не ведем тесного диалога с Россией", - сказал чиновник.

Финляндия имеет возможность развернуть 280 000 военнослужащих в военное время из подготовленного резерва численностью чуть менее миллиона человек благодаря системе призыва, при которой большинство мужчин и некоторые женщины проходят военную подготовку продолжительностью от шести месяцев до года.

Это делает резервные силы Финляндии крупнейшими в Европе.

"Вы больше не можете справляться с гибкими небольшими группами в различных видах кризисного управления в любой глобальной ситуации", - сказал Хакканен.

Нужно быть готовым действовать без США

Однако политика безопасности Финляндии определяется не только способностью развернуть крупные боевые силы.

Хакканен заявил, что Россия вместе с некоторыми другими странами использует все средства, чтобы встряхнуть западные страны и их открытые общества, превращая миграцию в оружие, используя атаки на энергетический сектор и другие гибридные войны.

Он призвал европейские страны взять на себя больше ответственности за свою безопасность, в частности благодаря производству большего количества боеприпасов и развитию оборонной промышленности, а также подготовки к сценарию, когда им придется действовать без США.

Отношения между Финляндией и Россией после начала войны в Украине

Недавно сообщалось, что правительство Финляндии планирует принять несколько законодательных проектов, которые смогут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости.

Также правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию принадлежащих россиянам квартир. Значительная часть недвижимости пустует, а с ее владельцами невозможно связаться.

Также стало известно, что таможня Финляндии начала более 660 расследований случаев нарушения санкций, введенных ЕС в отношении России. Все они были зафиксированы после 24 февраля 2022 года.