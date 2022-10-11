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Глава Минфина США призовет ускорить и увеличить экономическую помощь Украине

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Вашингтон, Вторник 11 октября 2022 15:14
Глава Минфина США призовет ускорить и увеличить экономическую помощь Украине Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов США Джанет Йеллен призовет партнеров "ускорить и увеличить масштабы экономической помощи Украине". Как сообщил представитель Минфина, об этом она будет говорить на встрече с коллегами по G7 и G20 на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Йеллен встретится с коллегами из "Большой семерки" богатых стран в среду и "Большой двадцатки" крупнейших экономик, в которую входит Россия, в четверг во время ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Она также встретится с министром финансов Украины Сергеем Марченко во вторник и примет участие в министерском круглом столе о поддержке Украины, который будет организован Всемирным банком в среду.

По словам представителя Минфина, Йеллен не планирует уходить, когда российские официальные лица будут выступать на собрании официальных лиц "Большой двадцатки", как она и другие западные официальные лица делали это во время весенних встреч МВФ и Всемирного банка.

Вместо этого они "останутся и будут опровергать все, что говорят русские, как до того, как они скажут, так и после того, как они скажут", - сказал чиновник, раскритиковав "вопиющие методы", используемые Россией в войне.

Йеллен продолжит попытки структурировать потолок цен на российскую нефть, хотя пока неясно, когда именно будет установлен конкретный уровень.

По словам официальных лиц, заместитель министра финансов Уолли Адейемо также созовет встречу с американскими партнерами, чтобы изучить, как западные санкции ухудшили российские военные цепочки поставок, и обсудить дальнейшие шаги.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 октября провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО.

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