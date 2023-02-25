Глава Минфина США потребовала от G20 осудить российское вторжение в Украину

Йеллен заявила, что исключение из коммюнике осуждения войны было бы шагом назад по сравнению с заявлением, сделанным лидерами G20 в ноябре прошлого года на индонезийском острове Бали.

"Я думаю, что в коммюнике должно быть заявление, осуждающее войну России. Мы уже делали это в прошлом, на Бали, и это то, что я считаю абсолютно необходимым. И я думаю, что G7, безусловно, едина в этом, так что это то, чего я ожидаю и считаю необходимым и уместным", - сказала Йеллен.

На вопрос, будет выпущено коммюнике встречи министров финансов и управляющих центральных банков G20 без такого заявления, Йеллен ответила, что переговоры продолжаются.

Встреча в индийском Бангалоре должна закончиться поздно вечером в субботу, 25 февраля.

На Бали лидеры G20 выступили с заявлением, в котором говорилось: "Большинство членов резко осудили войну в Украине", что свидетельствует о том, что Россия, член G20, выступила против этой формулировки. В балийской декларации было добавлено: "Были и другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций".