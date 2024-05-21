Глава Минфина США потребовала от банков ЕС соблюдения санкций против России

В заявлении для встречи с банкирами Йеллен отметила, что введение вторичных санкций в декабре прошлого года сорвало усилия России по закупке товаров, необходимых для ее войны против Украины, но необходимо провести дополнительную работу.

"Я призываю все учреждения принять более строгие меры по соблюдению требований и усилить внимание к попыткам России уклониться", заявила Йеллен.

Она прямо рекомендовала руководителям следить за соблюдением санкций зарубежными филиалами и дочерними компаниями своих банков и обращаться к иностранным клиентам - корреспондентским банкам с просьбой сделать то же самое, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем риска.

"Россия отчаянно пытается получить жизненно важные товары из стран с развитой экономикой, таких как Германия и США. Мы должны сохранять бдительность, чтобы не допустить возможности Кремля снабжать свою оборонно-промышленную базу и получить для этого доступ к нашим финансовым системам", - сказала Йеллен.

Санкции США

Как сообщало РБК-Украина, президент США Джо Байден в декабре подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России. Согласно решению, этим банкам могут закрыть доступ к финансовой системе США, что фактически означает смерть банка.