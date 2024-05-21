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Глава Минфина США потребовала от банков ЕС соблюдения санкций против России

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Руководители европейских банков должны активизировать свои усилия по выполнению мер по пресечению попыток России обойти санкции.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении для встречи с банкирами Йеллен отметила, что введение вторичных санкций в декабре прошлого года сорвало усилия России по закупке товаров, необходимых для ее войны против Украины, но необходимо провести дополнительную работу.

"Я призываю все учреждения принять более строгие меры по соблюдению требований и усилить внимание к попыткам России уклониться", заявила Йеллен.

Она прямо рекомендовала руководителям следить за соблюдением санкций зарубежными филиалами и дочерними компаниями своих банков и обращаться к иностранным клиентам - корреспондентским банкам с просьбой сделать то же самое, особенно в юрисдикциях с высоким уровнем риска.

"Россия отчаянно пытается получить жизненно важные товары из стран с развитой экономикой, таких как Германия и США. Мы должны сохранять бдительность, чтобы не допустить возможности Кремля снабжать свою оборонно-промышленную базу и получить для этого доступ к нашим финансовым системам", - сказала Йеллен.

Санкции США

Как сообщало РБК-Украина, президент США Джо Байден в декабре подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России. Согласно решению, этим банкам могут закрыть доступ к финансовой системе США, что фактически означает смерть банка.

 

В начале мая Минфин США направили банку Raiffeisen Bank International предупреждение о том, что доступ к финансовой системе США может быть закрыт, если банк продолжит расширять свою деятельность на территории России. В заявлении также говорилось, что поведение Raiffeisen ставит под угрозу национальную безопасность США.

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Соединенные Штаты Америки