Глава Минфина США предлагает дать Украине 50 млрд долларов в кредит из активов РФ

"Существует вероятность того, что члены "Большой семерки" поддержат военные усилия Украины, используя миллиарды долларов в виде кредитов, связанных с замороженными российскими активами", - сказала она.

Йеллен заявила, что надеется на "единый фронт" по этому вопросу перед ключевой встречей министров финансов в Италии, утверждая, что у Украины есть существенные потребности.

Помощь Украине в кредит

Глава Минфина США настаивает на соглашении по плану использования процентов, полученных от 300 миллиардов долларов арестованных российских государственных активов, для финансирования военных усилий Украины. Сумма может составлять до 50 млрд долларов, но будет доступна только в виде кредитов.

Йеллен изначально настаивала на полной конфискации российских средств, в основном номинированных в евро. Однако это предложение встретило сопротивление со стороны официальных лиц ЕС на том основании, что такие действия могли представлять системный риск для европейской валюты.

Глава Минфина высказалась о решении ЕС по использованию доходов от активов РФ

Йеллен сообщила, что для G7 важно работать вместе, чтобы выступить "единым фронтом" и показать, что Большая семерка может генерировать значимые ресурсы для поддержки Украины в течение следующих нескольких лет.

"И хотя Америка поддерживает Украину, и я ожидаю, что Конгресс, в случае необходимости, примет будущие пакеты, Украина имеет существенные потребности, и возможность мобилизовать значительные ресурсы для помощи Украине очень важна", - добавила она.

При этом она отреагировала на решение ЕС по использованию доходов от активов РФ в пользу Украины. Она назвала это одним из способов помощи Украине.

"И тот план, о котором вы упомянули, по сути, будет способствовать тому, чтобы поток процентов поступал от активов, которые не принадлежат России", - добавила она.

При этом она подчеркнула, что российские активы больше не приносят проценты, но они приносят прибыль бельгийскому депозитарию Euroclear. Глава Минфина заявила, что уже это можно передавать Украине и этот поток процентов окупится в течение нескольких лет.