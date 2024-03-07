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Глава Минфина США: бездействие Конгресса по помощи Украине - подарок Путину и Ирану

США, Четверг 07 марта 2024 20:22
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Глава Минфина США: бездействие Конгресса по помощи Украине - подарок Путину и Ирану Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Бездействие Конгресса США по одобрению дополнительной помощи Украине является подарком российскому диктатору Владимиру Путину, Ирану и другим противникам Вашингтона, поскольку ВСУ не хватает боеприпасов для борьбы с захватчиками.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи с министром экономики Германии Робертом Габеком в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Йеллен снова призвала спикера Палаты представителей США Майка Джонсона как можно быстрее поставить на голосование пакет военной и экономической помощи Украине на сумму 61 млрд долларов.

"Пока Палата представителей продолжает медлить, Россия набирает обороты, а Украина вынуждена ограничивать боеприпасы и поставки. Палата представителей должна действовать и показать силу поддержки Украины со стороны США на фоне путинской агрессии. Бездействие Конгресса - это не что иное, как подарок Путину, Ирану и другим противникам, противостоящим Америке и ее союзникам", - подчеркнула глава Минфина США.

Йеллен также отметила, что бюджетная поддержка Украины будет зависеть от дополнительных реформ в дополнение к уже "надежной" прозрачности и контролю.

Помощь Украине от США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он не выносит законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Сегодня сообщалось, что Конгресс США может на этой неделе начать сбор подписей для рассмотрения законопроекта о финансировании помощи Украине и другим странам в обход спикера Майка Джонсона.

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