Глава Міненерго США назвав "Північний потік-2" нищівним ударом по Європі

Введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2" стане нищівним ударом газового ринку Європи. Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі на енергетичному форумі у Вільнюсі, повідомляє Delfi.

Перрі заявив, що газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік" дозволять Москві припинити транзит газу через Україну вже до кінця десятиліття.

"Північний потік-2" стане нищівним ударом по енергетичному різноманіттю та безпеці Європи", - сказав він.

За його словами, "Північний потік-2" посилить вплив Росії на європейську зовнішню політику. "Це посилить вплив Росії на європейську зовнішню політику і зробить Європу більш вразливою для перебоїв з поставками", - сказав Перрі.

Нагадаємо, виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Україна повинна готуватися до припинення транзиту російського газу через територію країни з 1 січня 2020 року, оскільки Росія продовжує відмовлятися від спільної позиції України і Європейського союзу щодо умов газових переговорів.

Зазначимо, Національний банк прогнозує, що в 2020 році транзит російського газу по території України скоротиться з 80 до 50 млрд кубометрів. За прогнозами НБУ, в наступному році можуть реалізуватися кілька сценаріїв в негативному аспекті. Однак у базовому сценарії НБУ закладено зниження обсягів транзиту через Україну.