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Глава МИД Венгрии сделал прививку российской COVID-вакциной

Новина українською → Будапешт, Суббота 20 марта 2021 13:04
Глава МИД Венгрии сделал прививку российской COVID-вакциной Фото: Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter)
Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу вакцины против коронавируса. Прививку ему сделали российским препаратом "Спутник V".

Об этом Петер Сийярто сообщил на своей странице в Facebook.

"Только вакцинацией мы можем победить пандемию! Прошу всех регистрироваться на прививку. Поставка вакцин с Востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутник V" (я также получил эту вакцину сегодня)", - написал Сийярто.

Он отметил, что в течение следующих двух недель в Венгрию поступит 680 тысяч доз российской вакцины.

Напомним, министр ранее уже болел COVID-19. Коронавірусну болезнь у него обнаружили в ноябре прошлого года во время поездки в Юго-Восточную Азию.

Также ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вакцинировался от коронавируса китайским препаратом Sinopharm.

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