Глава МЗС України чекає проривних рішень на жовтневому саміті Україна-ЄС

"Буде кілька конкретних проривних рішень, які стосуватимуться нашої практичної інтеграції. Ця інтеграція принесе конкретні економічні вигоди для українського бізнесу і громадян", - сказав Кулеба.

Глава МЗС України підкреслив, що Україна буде боротися за надання європейської перспективи, але додав, що "треба реалістично оцінювати фінал боротьби".

"Ми, безумовно, тиснемо на ЄС, вимагаємо надати нам європейську перспективу. Але я думаю, що треба реалістично оцінювати фінал боротьби і готовність ЄС до включення саме цього положення на саміті 12 жовтня. Тим не менш, ми будемо боротися за це", - повідомив він.

Водночас Кулеба висловив упевненість у тому, що Україна буде членом НАТО.

"У мене немає жодних сумнівів, що Україна буде членом НАТО. Це політичне рішення, і це питання часу і балансу, який створиться в певний момент в євроатлантичному просторі", - пояснив він.