RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Глава МЗС Японії домовився з США про співпрацю щодо стримування агресії РФ в Україні

Автор: Наталья Скороход

В Японії підтвердили, що співпрацюватимуть зі США щодо стримування агресії Росії в Україні. Про це говорили держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Під час зустрічі сторони обговорили низку питань, включаючи ситуацію в Україні. Глава МЗС Японії і Блінкен зобов'язалися співпрацювати, щоб стримати російську агресію.

"Вони зобов'язалися тісно співпрацювати, щоб стримати подальшу російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Японія готова підтримати Європу в енергетичній кризі і поставляти газ на європейський ринок. Блінкен подякував главі МЗС Японії за цей крок.

"Держсекретар Блінкен подякував Японії за підтримку енергетичної безпеки Європи за допомогою поставок СПГ в регіон", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, сторони обговорили співпрацю країн з багатьох питань, пандемію коронавірусу, Клімат, запуск Північною Кореєю балістичних ракет.

Нагадаємо, що Японія може врятувати Європу від енергетичної кризи. Країна може постачати газ на європейський ринок у разі перебоїв із забезпеченням з боку РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯпоніяСполучені Штати Америки