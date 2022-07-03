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Глава МЗС Литви розповів, чи готова його держава до нападу Росії

Фото: Ґабріелюс Ландсберґіс, глава МЗС Литви (twitter.com/trworld/now)
Автор: Євгеній Прокопенко

Останнім часом російські політики висловлють погрози в бік країн НАТО. Таким чином Росія перевіряє, як на це відреагує Захід.

Про це сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.ua.

Він зазначив, що протягом останніх тижнів, кілька російських політиків сказали дуже чітко про те, що вони не бояться погрожувати країні-члену НАТО.

"Сьогодні - це Литва. До цього через підтримку України погрожували Польщі. Естонія отримала, як я їх називаю, пасивні погрози буквально сьогодні. Тому вони перевіряють, як Захід може відреагувати, як ми можемо відреагувати", - сказав міністр.

Він вважає, що кремлівські найманці не ризикнуть напасти на країну НАТО.

"Знову ж таки, чи може він (Путін - ред.) вести війну проти НАТО? Я так не думаю. Чи може він тестувати НАТО? Так, звичайно може, він може тестувати НАТО. Я би навіть пішов далі і сказав, що він зміг би не просто протестувати, а й зламати НАТО", - сказав глава МЗС Литви.

У МЗС Литви вважають, що РФ не наважиться на них напасти, якщо дії НАТО будуть чіткі та швидкі.

"Якщо НАТО не зможе знайти достатньо швидку та потужну відповідь, щоб показати, що є дуже чіткі та конкретні лінії, які він не може переходити. І в цьому ми маємо бути дуже чіткі. І це те, що відбувається вже зараз. Це те, де ми зараз є. Це реальність", - сказав Ландсберґіс.

Нагадаємо, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, якщо російська сторона нападе на Литву, то це і стане причиною початку війни з НАТО.

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Литва