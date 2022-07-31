Глава МЗС Латвії порівняв російські війська з бойовиками ІДІЛ

"Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Назвімо речі своїми іменами", - сказав він.

Міністр вважає, що Європа повинна збільшити військову допомогу Україні та посилити тиск на Росію. При цьому він заявив, що більшість росіян підтримують політику Кремля, тому "суспільство має це відчути".

Він в черговий раз закликав США визнати РФ державою-спонсором тероризму.

"Офіційне юридичне визнання Росії терористичною державою, зокрема, визнання Держдепартаментом США, потрібне не як політичний жест, а як ефективний захист вільного світу", - додав Рінкевичс.