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Глава МЗС Латвії порівняв російські війська з бойовиками ІДІЛ

Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс порівняв російських військових з бойовиками "Ісламської держави". Він закликав визнати Росії країною-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС в інтерв'ю Politico.

"Ми бачимо всю жорстокість російських сил, які насправді багато в чому нагадують ІДІЛ, яку ми завжди називали терористичною організацією. Назвімо речі своїми іменами", - сказав він.

Міністр вважає, що Європа повинна збільшити військову допомогу Україні та посилити тиск на Росію. При цьому він заявив, що більшість росіян підтримують політику Кремля, тому "суспільство має це відчути".

Він в черговий раз закликав США визнати РФ державою-спонсором тероризму.

"Офіційне юридичне визнання Росії терористичною державою, зокрема, визнання Держдепартаментом США, потрібне не як політичний жест, а як ефективний захист вільного світу", - додав Рінкевичс.

Нагадаємо, що Латвія засудила теракт в Оленівці та закликала ЄС ввести заборону на видачу туристичних віз росіянам.

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