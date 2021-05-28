У Білорусі порушили справу на мера Риги і главу МЗС Латвії через заміну прапора

"Розглянувши поширені в засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах повідомлення про тяжкий злочин проти інтересів Білорусі, Генеральний прокурор Республіки Білорусь Андрій Швед порушив відносно мера Риги Мартіньша Стакіса і міністра закордонних справ Латвійської Республіки Едгарда Рінкевича кримінальну справу за вчинення ними умисних дій, спрямованих на порушення національної ворожнечі за ознакою національної приналежності за ч.3 ст. 130 Кримінального кодексу Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Там відзначили, що "злочинні дії" виразилися в публічному знятті і заміні державного прапора Білорусі, який був встановлений в центрі Риги у зв'язку з участю національної команди в чемпіонаті світу з хокею, на біло-червоно-білий прапор.

"Така наруга над державною символікою принизила національну гідність білорусів. Для організації попереднього розслідування кримінальну справу направлено до Слідчого комітету Республіки Білорусь", - заявили в генпрокуратурі Білорусі.