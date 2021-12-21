ru ua
Ср, 22 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава МЗС Канади захворіла коронавірусом

Новость на русском →
Канада, Вівторок 21 грудня 2021 00:44
Глава МЗС Канади захворіла коронавірусом Фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (twitter.com/melaniejoly)
Автор: Анна Полисученко

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що результат її експрес-тесту на коронавірус виявився позитивним. Глава МЗС Канади була змушена піти в самоізоляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Жолі.

"Дотримуючись рекомендацій служб охорони здоров'я, я ізолювалася і продовжу працювати онлайн, поки не отримаю результати свого ПЛР-тесту", - йдеться в повідомленні.

Жолі також нагадала про необхідність вакцинації та ревакцинації для того, щоб забезпечити сім'ям безпеку у святкові вихідні.

Крім того, Жолі підкреслила, що тестування недостатньо, щоб стримати поширення вірусу, і закликала дотримуватися антіковідних заходів.

Раніше ми писали, що у Канаді почалася вакцинація від COVID дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
NEWS
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
Путін назвав Макрону умову для проведення нормандської зустрічі
DAILY
Звалище на орбіті. Чим загрожує космічне сміття та як з ним хочуть боротися
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Звалище на орбіті. Чим загрожує космічне сміття та як з ним хочуть боротися