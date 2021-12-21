Глава МЗС Канади захворіла коронавірусом
Фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (twitter.com/melaniejoly)
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що результат її експрес-тесту на коронавірус виявився позитивним. Глава МЗС Канади була змушена піти в самоізоляцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Жолі.
"Дотримуючись рекомендацій служб охорони здоров'я, я ізолювалася і продовжу працювати онлайн, поки не отримаю результати свого ПЛР-тесту", - йдеться в повідомленні.
Жолі також нагадала про необхідність вакцинації та ревакцинації для того, щоб забезпечити сім'ям безпеку у святкові вихідні.
Крім того, Жолі підкреслила, що тестування недостатньо, щоб стримати поширення вірусу, і закликала дотримуватися антіковідних заходів.
Раніше ми писали, що у Канаді почалася вакцинація від COVID дітей.