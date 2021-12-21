Глава МИД Канады заболела коронавирусом
Фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (twitter.com/melaniejoly)
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что результат ее экспресс-теста на коронавирус оказался положительным. Глава МИД Канады была вынуждена уйти в самоизоляцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Жоли.
"Следуя рекомендациям служб здравоохранения, я изолировалась и продолжу работать онлайн, пока не получу результаты своего ПЦР-теста", - говорится в сообщении.
Жоли также напомнила о необходимости вакцинации и ревакцинации для того, чтобы обеспечить семьям безопасность в праздничные выходные.
Кроме того, Жоли подчеркнула, что тестирования недостаточно, чтобы сдержать распространение вируса, и призвала соблюдать антиковидные меры.
Ранее мы писали, что в Канаде началась вакцинация от COVID детей.