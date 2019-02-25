Глава МЗС Ірану подав у відставку

Відставку Джавада Заріфа підтвердили в іранському зовнішньополітичному відомстві

Глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф подал в отставку со своего поста. Об этом он написал в своем Instagram, передает РБК-Украина со ссылкой на иранское агентство IRNA.

В своем обращении глава внешнеполитического ведомства также поблагодарил народ Ирана "за 67 месяцев поддержки".

"Я искренне извиняюсь за то, что не готов продолжать работу в качестве министра иностранных дел. Простите за все недостатки во время моей службы", - написал Зариф.

Как отмечает агентство, отставку главы МИД Ирана подтвердил заместитель пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

Напомним, накануне глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран ответит Соединенным Штатам Америки в случае ужесточения антииранских санкций в области экспорта нефти и что Тегеран будет участвовать в ядерной сделке до тех пор, пока это будет одобрять иранская нация.