Голова МЗС Ірану обговорює у Москві звільнення українських полонених
Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян під час свого візиту до Москви обговорює питання звільнення українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Амір-Абдоллахіяна в Instagram.
Він зазначив, що наразі перебуває з коротким візитом у Росії. За його словами, важливою частиною цього візиту є прохання одного з лідерів європейських країн до президента Ірану Ібрагіма Райсі торкнутися питань вгресії РФ проти України та сприяти припиненню війни.
"З цього приводу були переговори з гуманітарних питань, зокрема визволення українських полонених", - написав він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон попросив президента Ірану виступити посередником у війні Росії проти України.
Окрім того, Білий дім підтвердив, що Іран передав першу партію ударних безпілотників Росії.
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