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Голова МЗС Ірану обговорює у Москві звільнення українських полонених

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Середа 31 серпня 2022 21:18
Голова МЗС Ірану обговорює у Москві звільнення українських полонених Фото: міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян (instagram.com/Amirabdollahianhossein)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян під час свого візиту до Москви обговорює питання звільнення українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Амір-Абдоллахіяна в Instagram.

Він зазначив, що наразі перебуває з коротким візитом у Росії. За його словами, важливою частиною цього візиту є прохання одного з лідерів європейських країн до президента Ірану Ібрагіма Райсі торкнутися питань вгресії РФ проти України та сприяти припиненню війни.

"З цього приводу були переговори з гуманітарних питань, зокрема визволення українських полонених", - написав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон попросив президента Ірану виступити посередником у війні Росії проти України.

Окрім того, Білий дім підтвердив, що Іран передав першу партію ударних безпілотників Росії.

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