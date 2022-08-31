Голова МЗС Ірану обговорює у Москві звільнення українських полонених

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян під час свого візиту до Москви обговорює питання звільнення українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Амір-Абдоллахіяна в Instagram .

Він зазначив, що наразі перебуває з коротким візитом у Росії. За його словами, важливою частиною цього візиту є прохання одного з лідерів європейських країн до президента Ірану Ібрагіма Райсі торкнутися питань вгресії РФ проти України та сприяти припиненню війни.

"З цього приводу були переговори з гуманітарних питань, зокрема визволення українських полонених", - написав він.