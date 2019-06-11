Глава МЗС Німеччини заявив про кризу в ядерному роззброєнні

Зусилля щодо ядерного роззброєння і подальшого нерозповсюдження ядерної зброї знаходяться в кризі. Таку думку висловив 11 червня в Стокгольмі глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас напередодні зустрічі на рівні глав МЗС, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Треба щось протиставити негативному тренду", - заявив Маас.

У зустрічі беруть участь, крім німецького міністра, глави МЗС 16 країн, що представляють Південну і Північну Америку, Африку, Європу та Азію. Жодна з країн, представники яких беруть участь у зустрічі, не володіє ядерною зброєю.

"Добре, що сьогодні в Стокгольмі збираються представники багатьох країн, бажаючи зберегти і зміцнити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї", - підкреслив Маас.

На думку Маасу, без цього договору у багатьох держав вже сьогодні було б ядерну зброю, однак нинішній стан договору німецький політик характеризує як критичний.

"Держави, що володіють ядерною зброєю, повинні краще усвідомлювати свою відповідальність за подальші кроки по роззброєнню. У той же час ми повинні не допустити того, щоб інші країни отримали доступ до ядерної зброї", - глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, в Розвідувальному управлінні міністерства оборони США запідозрили Російську Федерацію у проведенні низькорівневих ядерних випробуваннях, що суперечить міжнародній ядерної угоді.