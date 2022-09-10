Глава МЗС Німеччини відвідала Київську область та пообіцяла допомогу з розмінування

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула сьогодні до України, відвідала Київську область. Вона пообіцяла подальшу допомогу з розмінуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бербок у Twitter.

Mitten in diesem Krieg geht das Leben in der #Ukraine irgendwie weiter. Die Spuren des Krieges sind auch dort noch spürbar, wo Panzer nicht mehr rollen. Deshalb unterstützen wir auch konkret zB bei der #Entminung. Ein Land auf vermintem Terrain wiederaufzubauen geht nicht. pic.twitter.com/3O957t5tUH — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 10, 2022

Міністр сказала, що хоч російські війська вийшли з Київської області, але загроза залишається. Зокрема, і через заміновані території.

Німецьке видання Süddeutsche Zeitung зазначає, що Бербок відвідала Велику Димерку. Глава МЗС була шокована наслідками російського вторгнення і тим, що залишили після себе окупанти.

"Те, що я тут бачу, більш ніж жахливо. Очевидно, що тут навмисне закладали не лише протитанкові, а й протипіхотні міни", - заявила міністр.

Бербок пообіцяла, що Німеччина посилить допомогу з розмінування територій.

Зазначається, що Німеччина вже підтримує один проект з розмінування у Великій Димерці. Уряд виділив 6 млн євро на знешкодження вибухонебезпечних предметів. До кінця року планується збільшення фінансування ще на мільйон.