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Глава МЗС Німеччини відвідала Київську область та пообіцяла допомогу з розмінування

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Велика Димерка, Субота 10 вересня 2022 15:54
Глава МЗС Німеччини відвідала Київську область та пообіцяла допомогу з розмінування Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула сьогодні до України, відвідала Київську область. Вона пообіцяла подальшу допомогу з розмінуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бербок у Twitter.

Міністр сказала, що хоч російські війська вийшли з Київської області, але загроза залишається. Зокрема, і через заміновані території.

Німецьке видання Süddeutsche Zeitung зазначає, що Бербок відвідала Велику Димерку. Глава МЗС була шокована наслідками російського вторгнення і тим, що залишили після себе окупанти.

"Те, що я тут бачу, більш ніж жахливо. Очевидно, що тут навмисне закладали не лише протитанкові, а й протипіхотні міни", - заявила міністр.

Бербок пообіцяла, що Німеччина посилить допомогу з розмінування територій.

Зазначається, що Німеччина вже підтримує один проект з розмінування у Великій Димерці. Уряд виділив 6 млн євро на знешкодження вибухонебезпечних предметів. До кінця року планується збільшення фінансування ще на мільйон.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Анналена Бербок прибула до України з робочим візитом.

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