Глава МЗС Естонії виступив за продовження санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про необхідність продовження економічних санкцій проти Російської Федерації через окупацію Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

Повідомляється, що у понеділок, 17 червня, у Люксембурзі має пройти зустріч глав МЗС країн ЄС, де Рейнсалу має намір підкреслити необхідність тісної євроатлантичної співпраці для безпеки усієї Європи, а також у солідарності у політиці стосовно Росії.

"Після окупації Криму Європейський союз був одним з найважливіших прихильників підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції як і раніше є одним з найбільш ефективних засобів реагування на грубе порушення міжнародного права, і ми повинні дотримуватися єдиної лінії продовжувати їх до тих пір, поки Росія не зробить конкретні кроки по виконанню Мінських домовленостей та деескалації", - заявив глава МЗС Естонії.

Він додав, що для Естонії залишається важливим, щоб єдина зовнішня політика ЄС формувалась в рівній усіма союзними державами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЄС готує нові санкції проти Росії. Одним з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям так званих "Донецької і Луганської народних республік".