Глава МЗС Данії прибув до Києва

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод прибув до столиці України з робочим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політика в Twitter .

Кофод підкреслив, що з початку повномасштабної війни Данія надала Україні військову допомогу на 400 млн євро.

"Радий повернутися до прекрасного Києва, щоб підкреслити непохитну підтримку Данії українському народу", - зазначив він.

Глава МЗС Данії відвідав Київ і побував на Майдані Незалежності. За словами міністра, мета його поїздки - підтвердити підтримку України.

Нагадаємо, що Єппе Кофод у травні вже відвідував Україну, тоді він побував в зруйнованому російськими окупантами Ірпені.

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