Глава МЗС Британії заявив про готовність лідерів ЄС переглянути умови Brexit

Глава Міністерства закордонних справ Британії Джеремі Хант заявив, що лідери країн Євросоюзу продемонстрували готовність до того, щоб провести переговори про умови Brexit з новим прем'єр-міністром Королівства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Хант повідомив, що європейські лідери, з якими він часто веде діалоги, хочуть розібратися з проблемою зайшовшої у глухий кут Brexit.

"Вони кажуть, що якщо до них звернеться британський прем'єр-міністр, з яким вони будуть готові мати справу, і у якого будуть ідеї з приводу того, як вирішити питання про північноірландський кордон, то вони будуть готові переглянути пакет домовленостей", - заявив глава МЗС Британії.

Хант додав, що це не буде легко, але він вважає неприємними альтернативи виходу зі складу ЄС без угоди або дострокові вибори.

"Я сумніваюся, що вони відповідають найкращим інтересам Великобританії, я стверджую, що ми можемо домовитися про кращих варіантах і запропонувати їх британському народу", - підкреслив Хант.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд не буде залучати екс-главу МЗС Британії до суду заяви про Brexit. Проти Джонсона подавали позов за звинуваченням у брехні по ходу кампанії перед референдумом про членство Великобританії в Європейському союзі.