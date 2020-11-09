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Білорусь видворила двох британських дипломатів

Мінськ, Понеділок 09 листопада 2020 20:47
Білорусь видворила двох британських дипломатів
Фото: прапор Білорусі (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило персона нон грата двох дипломатів Британії. Ці британські дипломати вже залишили територію Білорусі.

Про це розповіли в ефірі білоруського провладного телеканалу "ОНТ".

Персона нон грата були оголошені військовий аташе Британії Тімофі Уайт-Бойкот та заступник британського посла Ліса Тамвуд. Вони нібито збирали інформацію про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі та хід протестів.

Дипломатів також звинувачують в тому, що вони з травня 2020 року проводять зустрічі з білоруськими правозахисниками та представниками неурядових структур.

"Вказане рішення є вимушеним і ухвалене білоруською стороною виключно з огляду на підтвердження деструктивного характеру діяльності зазначених осіб", - заявив офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

Нагадаємо, у жовтні Латвія та Естонія вирішили відкликати своїх послів з Білорусі через погіршення відносин з Мінськом.

Пізніше свого посла з Білорусі відкликала Чехія, щоб висловити солідарність з Польщею та Литвою.

Також рішення про відкликання посла з Білорусі було ухвалене Словаччиною.

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Новини України В світі БілорусьВеликобританиядипломатыперсона non-grata

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