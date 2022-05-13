Глава МЗС Британії закликала до подальших санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала міжнародних союзників ввести додаткові санкції щодо Російської Федерації, доки вона повністю не виведе свої війська з України та не погодиться припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Глава британського зовнішньополітичного відомства за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" в Німеччині закликала не знімати санкції з РФ до тих пір, поки ці вимоги не будуть виконані.

Трасс також заявила, що союзники по НАТО повинні запланувати допомогу Україні в переході на обладнання стандарту альянсу до кінця літа. Уточнюється, що це включатиме поставку артилерійських снарядів натовського стандарту, а також навчання та експертизу.

Крім підтримки з боку Північноатлантичного альянсу, глава МЗС Британії також закликала G7 спланувати підтримку для України в післявоєнній відбудові, надавши фінансову і технічну допомогу, "спираючись на принцип плану Маршала".