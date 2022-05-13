ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава МЗС Британії закликала до подальших санкцій проти Росії

Новость на русском →
П'ятниця 13 травня 2022 01:54
Глава МЗС Британії закликала до подальших санкцій проти Росії Фото: глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала міжнародних союзників ввести додаткові санкції щодо Російської Федерації, доки вона повністю не виведе свої війська з України та не погодиться припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава британського зовнішньополітичного відомства за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" в Німеччині закликала не знімати санкції з РФ до тих пір, поки ці вимоги не будуть виконані.

Трасс також заявила, що союзники по НАТО повинні запланувати допомогу Україні в переході на обладнання стандарту альянсу до кінця літа. Уточнюється, що це включатиме поставку артилерійських снарядів натовського стандарту, а також навчання та експертизу.

Крім підтримки з боку Північноатлантичного альянсу, глава МЗС Британії також закликала G7 спланувати підтримку для України в післявоєнній відбудові, надавши фінансову і технічну допомогу, "спираючись на принцип плану Маршала".

Раніше повідомлялося, що 16 травня в ЄС прийматимуть рішення по шостому пакету санкцій проти РФ. Нагадаємо також, що 6-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який повинен містити нафтове ембарго, не буде останнім. Є й інші санкції, яких потребує Україна для послаблення Кремля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Санкції проти Росії
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область