Глава МЗС Бельгії заразилася коронавірусом

Глава міністерства закордонних справ Бельгії Софі Вільмес заразилася коронавірусом. ПЛР-тест показав позитивний результат.

Про це міністр повідомила в Twitter.

Вона зазначила, що найімовірніше заразилася від когось із членів сім'ї, враховуючи всі заходи, яких вона дотримувалася поза домом.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер сьогодні пішов на самоізоляцію. На карантин довелося піти після підтвердження коронавіруса у охоронця німецького президента.

Також РБК-Україна писало, що в кінці вересня на самоізоляцію пішов міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Коронавірус підтвердили в одного з його охоронців.

Раніше повідомлялося, що Бельгія вирішила посилити карантин, щоб зупинити зростання захворюваності коронавірусом. З 19 жовтня громадянам країни буде дозволено мати тільки один контакт за межами власного житла. Уряд рекомендував працювати віддалено, якщо є можливість.

За минулу добу в Бельгії зафіксовано понад 10 тисяч нових випадків зараження. В цілому в країні за період пандемії захворіло понад 202 тисячі чоловік.