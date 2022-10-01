Глава МАГАТЭ посетит Украину и РФ на следующей неделе: обсудит зону безопасности на ЗАЭС

Гросси в ходе визита обсудит вопросы о создании вокруг Запорожской атомной электростанции охранной зоны ядерной и физической безопасности.

"Генеральный директор Гросси продолжает вести консультации и прилагать другие усилия, направленные на согласование и создание в кратчайшие сроки зоны физической и технической безопасности вокруг ЗАЭС. Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Международное агентство по атомной энергетике представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

В нем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать вокруг Запорожской АЭС "зону ядерной безопасности". Он подчеркнул, что такое решение не является идентичным демилитаризации.

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