RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МАГАТЕ знову намагається легітимізувати захоплення Росією Запорізької АЕС

Фото: Рафаель Гроссі знову підігрує окупантам (iaea.org)
Автор: Олександр Білоус

Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі знову намагається потрапити на Запорізьку АЕС. В "Енегоатомі" звинувачують його в спробі легітимізувати захоплення Росією станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гроссії і "Енергоатому".

Зокрема, Гроссі заявив, що має намір відвідати Запорізьку на запрошення України. Він заявив, що уряд України минулого тижня нібито попросив його очолити місію.

"Ми працюємо над відправкою експертної місії на Запорізьку АЕС. В даний час найбільша АЕС в Європі відключена від електромережі. МАГАТЕ забезпечує гарантії систем зв'язку. Україна нас попросила, ми поїдемо туди", - повідомило він у Twitter.

Однак в "Енергоатомі" заявили, що Гроссі бреше, і ніхто його на окуповану станцію не запрошував.

"Це повідомлення від глави МАГАТЕ ми розглядаємо як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії", - йдеться в повідомленні компанії в Telegram.

Нагадаємо, у квітні міністр енергетики Герман Галущенко після зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив, що організація не просто заграє з Росією, а "грає на чужому полі". За його словами, робиться спроба легітимізації присутності російських військ на ЗАЕС.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭЗапорожская АЭС