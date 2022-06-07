Глава МАГАТЕ знову намагається легітимізувати захоплення Росією Запорізької АЕС

Зокрема, Гроссі заявив, що має намір відвідати Запорізьку на запрошення України. Він заявив, що уряд України минулого тижня нібито попросив його очолити місію.

"Ми працюємо над відправкою експертної місії на Запорізьку АЕС. В даний час найбільша АЕС в Європі відключена від електромережі. МАГАТЕ забезпечує гарантії систем зв'язку. Україна нас попросила, ми поїдемо туди", - повідомило він у Twitter.

Однак в "Енергоатомі" заявили, що Гроссі бреше, і ніхто його на окуповану станцію не запрошував.

"Це повідомлення від глави МАГАТЕ ми розглядаємо як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії", - йдеться в повідомленні компанії в Telegram.