Глава МАГАТЕ прибув на Южно-Українську АЕС для допомоги в захисті ядерних об'єктів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Я прибув на Южно-Українську АЕС, щоб зустрітися з представниками уряду і персоналу, а також почати надання технічної допомоги МАГАТЕ для забезпечення безпеки і захисту ядерних об'єктів країни. Важливо бути на місці, щоб надавати ефективну підтримку Україні в ці надзвичайно важкі часи", - зазначив він.

На його думку, присутність МАГАТЕ допоможе запобігти ризику ядерної аварії, яка може мати серйозні наслідки для здоров'я населення та навколишнього середовища в Україні та за її межами.