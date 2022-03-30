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Глава МАГАТЕ прибув на Южно-Українську АЕС для допомоги в захисті ядерних об'єктів

Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (iaea org)
Автор: Олександр Мороз

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув на Южно-Українську АЕС. Агенство надасть технічну допомогу для запобігання ядерних аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Я прибув на Южно-Українську АЕС, щоб зустрітися з представниками уряду і персоналу, а також почати надання технічної допомоги МАГАТЕ для забезпечення безпеки і захисту ядерних об'єктів країни. Важливо бути на місці, щоб надавати ефективну підтримку Україні в ці надзвичайно важкі часи", - зазначив він.

На його думку, присутність МАГАТЕ допоможе запобігти ризику ядерної аварії, яка може мати серйозні наслідки для здоров'я населення та навколишнього середовища в Україні та за її межами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вимагає запровадити спеціальну місію ООН до зони відчуження Чорнобильської АЕС через російське вторгнення.

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МАГАТЭЮжно-Украинская АЭСВійна Росії проти України