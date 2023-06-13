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Глава МАГАТЭ прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл с рабочим визитом в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После встречи с Зеленским Гросси вместе с миссией МАГА отправился в оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Там они должны получить более точную оценку ситуации на станции после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

На брифинге во вторник, 13 июня, Гросси заявил, что хочет лично обсудить с местным руководством, какие меры они предпринимают по предотвращению экологической катастрофы. Он также планирует сделать рекомендации по несоответствию действий россиян, контролирующих ЗАЭС, по вопросу перевода энергоблоков в "холодную остановку".

"Мы должны увидеть, сможем ли мы получить возможность качать воду назад, и посмотреть другие альтернативы. Альтернативы есть, и это тоже нужно обсудить. Работает ли это онлайн, как и остальная часть внешней части завода - я не знаю об этом. Мне придется увидеть" , – сказал он.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские оккупанты в ночь на вторник, 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, что привело к разрушению плотины. В результате инцидента в Херсонской и Николаевской областях начались затопления.

Известно, что из-за действий оккупантов погибли среди мирного населения. Россияне цинично пытались обвинить Украину в подрыве Каховской ГЭС, но их вбросы опровергли.

Более подробно о последствиях подрыва можете узнать в материале РБК-Украина.

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МАГАТЭ