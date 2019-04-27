Голова КСУ розповів, навіщо до нього приходив юрист Зеленського

Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук стверджує, що під час зустрічі з юристом Володимира Зеленського Андрієм Богданом 13 березня, про яку стало відомо журналістам, йшлося про закон про незаконне збагачення. Про це Шевчук розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає РБК-Україна.

"Я знаю пана Богдана більше 10 років. Він - відомий адвокат, професіонал своєї справи. Щодо зустрічі - вона не була таємною. Він через приймальню попросив про зустріч. Ми на початку березня зустрілися", - розповів Шевчук

Він додав, що під час розмови з Богданом про закон про люстрацію, як раніше повідомлялося в ЗМІ, не йшлося.

"Ситуація, яка була після нашого рішення про незаконне збагачення - піднялася велика хвиля. Кандидату Зеленському поставили питання дипломати, що робити, яка позиція. Він з’ясовував, як вийти з ситуації, як ухвалити правильно новий закон", - стверджує Шевчук.

З його слів КСУ не виступає проти статі Кримінального кодексу про незаконне збагачення - "це було роз’яснення".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд України скасував засідання, на якому мала вирішуватися доля закону щодо люстрації - "Про очищення влади", на якому закон могли визнати неконституційним, через викриття зустрічі соратника кандидата у президенти Володимира Зеленського Богдана та голови КСУ Шевчука.