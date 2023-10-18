Глава контрразведки Германии рассказал об активизации российских спецслужб в стране

По словам руководителя немецкого Ведомства по охране конституции, подрывная деятельность со стороны Москвы в ФРГ достигла уровня "холодной войны" еще до начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. С тех пор активность российских спецслужб в Германии значительно увеличилась.

Какие методы использует РФ в шпионской деятельности

Хальденванг рассказал о фиксации случаев шпионажа с помощью внедрения классических агентов, которые "пытаются развивать сеть контактов и добывать информацию". Российские агенты применяют все имеющиеся в распоряжении методы "мягкого" шпионажа и шантажа.

При этом, отметил глава контрразведки Германии, такая проблема стала менее насущной после высылки весной прошлого года шпионов, которые скрывались под дипломатическим статусом.

Вместе с тем РФ использует в ФРГ также так называемых "путешествующих агентов", то есть нелегалов с поддельными документами, которые "пытаются выслеживать людей", говорит Хальденванг.

Также российские спецслужбы прибегают к современным технологиям (в частности к кибератакам). К примеру, накануне парламентских выборов российские хакеры взломали аккаунты ряда депутатов Бундестага, а около года назад группа APT 28 взломала серверы Бундестага, похитив большой объем информации, напомнил он.

Одновременно с этим РФ проводит операции по влиянию на население Германии. Как сообщил Хальденванг, прежде это происходило напрямую через российские государственные СМИ, но после санкций ЕС "это стало не так просто". Однако проблема не исчезла - росСМИ до сих пор распространяют информацию по интернету.

Так, глава немецкой контрразведки рассказал о многочисленных попытках распространения российской пропаганды и фейков через соцсети и с помощью так называемых инфлюэнсеров, среди которых "поздние переселенцы" или российские немцы. Как объяснил Хальденванг, в ФРГ - очень большая диаспора, в основном говорящая на русском языке, и кремлевская пропаганда старается завладеть умами этих граждан.

Также руководитель контрразведки Германии подчеркивает, что российская сторона "не гнушается и чрезвычайно брутальными методами". В этом контексте он напомнил об убийстве Зелимхана Хангошвили в центре Берлина, "которое однозначно было совершено по заказу российских спецслужб". Тогда убийцу посадили в тюрьму.

Кроме того, Хальденванг напомнил в связи с этим и об отравлении Скрипалей в Великобритании и Алексея Навального в РФ.

Влияние РФ в Германии

Напомним, недавно сотрудник германского Бундесвера был задержан по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Также сообщалось о том, что в Германии мог действовать целый ряд российских агентов, пытающихся настроить Германию против поддержки Украины. В частности, проводя акции, на которых призывают Берлин сменить свой прозападный вектор.

В прошлом году военная контрразведка Германии озвучивала мнение, что российские спецслужбы могли получить доступ к телефонам бойцов ВСУ рядом с тренировочными базами.