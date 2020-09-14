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Голова комітету нацбезпеки оцінив загрозу нападу РФ з півдня

Автор: Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Голова комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич вважає мінімальним ризик російської агресії з боку Криму. При цьому на південному напрямку українські військові готові до такого розвитку подій.

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Про це Завітневич заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він вважає, що агресія з півдня була б більш прогнозованою і легкою для українських військових.

"Ці навчання ("Кавказ-2020" - ред.), які проводить Росія в нашому Криму, щорічні. Ті дії, які вони виконують, для нас відомі. Тому на Півдні вже давно розгорнуті і підготовлені підрозділи. Тому я думаю, що там ймовірність нападу дуже-дуже низька", - сказав Завітневич.

При цьому через те, що кордон з Кримом не державний, а адміністративний, існують певні обмеження на застосування військових сил і прикордонних коштів. У зв'язку з цим у парламенті розмірковують над удосконаленням законодавства.

Раніше РБК-Україна писало, що російська військова загроза з боку Білорусі існує, хоча вона більш вірогідна з території Донбасу.

Зазначимо, можливість наступу російських сил з боку Криму не виключають і в Службі зовнішньої розвідки. Однак це не відбудеться восени 2020 року.

Прогноз погоди
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