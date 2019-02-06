Голова КВУ просить СБУ почати розслідування щодо лідера партії "Розумна сила"

У його програмі кандидата на пост президента були положення, спрямовані на порушення територіальної цілісності України

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель обратился в Службу безопасности Украины о необходимости начать досудебное расследование в отношении действий лидера партии "Розумна сила" Александра Соловьева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Facebook.

Он напомнил, что 28 января ЦИК установила, что в его программе кандидата на пост президента были положения, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В КИУ считают, что действия Соловьева нарушают ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины ("Совершение действий, направленных на ненасильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

Фото (facebook.com/oleksiykoshel)

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в отчете партии "Розумна сила".

Отметим, 30 мая 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге заявил, что партия "Розумна сила" финансируется Кремлем.