ru
ua

Голова КВУ просить СБУ почати розслідування щодо лідера партії "Розумна сила"


У його програмі кандидата на пост президента були положення, спрямовані на порушення територіальної цілісності України

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель обратился в Службу безопасности Украины о необходимости начать досудебное расследование в отношении действий лидера партии "Розумна сила" Александра Соловьева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Facebook.

Он напомнил, что 28 января ЦИК установила, что в его программе кандидата на пост президента были положения, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В КИУ считают, что действия Соловьева нарушают ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины ("Совершение действий, направленных на ненасильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины").

 

Фото (facebook.com/oleksiykoshel)

Напомним, ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило нарушения в отчете партии "Розумна сила".

Отметим, 30 мая 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге заявил, что партия "Розумна сила" финансируется Кремлем. 

Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я Голова Ради НБУ критикує рішення залишити облікову ставку на рівні 18%
Читати всі новини