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Голова КВУ просить СБУ почати розслідування щодо лідера партії "Розумна сила"

Новини » Вибори 2019    06.02.2019 - 15:00
Голова КВУ просить СБУ почати розслідування щодо лідера партії "Розумна сила"
Фото: Олександр Соловйов (rozumna-sila.org)

У його програмі кандидата на пост президента були положення, спрямовані на порушення територіальної цілісності України

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель звернувся до Служби безпеки України про необхідність розпочати досудове розслідування щодо дій лідера партії "Розумна сила" Олександра Соловйова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, опубліковане в Facebook.

Він нагадав, що 28 січня ЦВК встановила, що в його програмі кандидата на пост президента були положення, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

У КВУ вважають, що дії Соловйова порушують ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України ("Вчинення дій, спрямованих на ненасильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України").

 

Фото (facebook.com/oleksiykoshel)

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення у звіті партії "Розумна сила".

Відзначимо, 30 травня 2018 року голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу заявив, що партія "Розумна сила" фінансується Кремлем.

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