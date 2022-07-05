RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова Київської ОВА розповів, чи отримають люди нові домівки замість зруйнованих

Фото: Олексій Кулеба, голова Київської ОВА (facebook.com/oleksyikuleba)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Станом на сьогодні уряд не врегулював питання відшкодування втраченого майна. Тому українцям, які втратили свій дім, поки надається тимчасове житло.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"На сьогодні (людям, які втратили домівки - ред.) надається тимчасове житло. Для цього потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування - місцевої ради. Зараз багатьох людей розміщують в модульних містечках, які нам надає польський уряд. Другий варіант - у нас є державні, комунальні заклади, так звані пансіонати тощо - там також розміщують людей", - заявив Кулеба.

При цьому він додав, що уряд ще не прийняв нормативний документ, який би закріплював механізм відшкодування людям їхніх збитків. Тільки після цього можна говорити, у який спосіб відбуватиметься компенсація зруйнованого війною майна.

Також Кулеба підкреслив, що Київська облрада ухвалила програми, які стосуються відбудови приватних будинків і викупу квартир. Вони зараз доопрацьовуються і будуть презентовані протягом місяця.

"Гроші, які закладені в ці програми - це на сьогодні обласний бюджет разом із територіальними громадами. Мова йде про невеликі кошти, порівнюючи з масштабами руйнувань. Ці програми розраховані для тих людей, у яких найскладніша ситуація, яким потрібно якомога швидше придбати житло або побудувати на місці зруйнованого", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що близько 800 тисяч громадян України залишилися без даху над головою в результаті повномасштабного вторгнення Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЖитлоВійна Росії проти України